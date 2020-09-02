Были представлены главы прокуратур семи областей

Качественная камера на телефоне позволяет делать красивые фотографии и публиковать их в Инстаграме (если надо). На интересные и четкие фото приятно смотреть, и их хочется показать друзьям или знакомым. Необходимо покупать только тот телефон, в который встроена камера высокого качества. О таких

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