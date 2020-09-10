От COVID-19 выздоровел Хомчак

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выздоровел от коронавируса COVID-19.
О его болезни стало известно на прошлой неделе.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины по итогам селекторного совещания у Владимира Зеленского.
В совещании принял участие Хомчак, который выздоровел от этой болезни. По его словам, ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции Объединенных сил стабильно контролируется. На сегодня 11 пациентов из зоны проведения ООС проходят лечение дома, еще 43 человека находятся на самоизоляции.
"Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета", - отметил Зеленский.