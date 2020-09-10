 

От COVID-19 выздоровел Хомчак

События Сегодня, 16:0238
От COVID-19 выздоровел Хомчак

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выздоровел от коронавируса COVID-19.

О его болезни стало известно на прошлой неделе.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины по итогам селекторного совещания у Владимира Зеленского.

В совещании принял участие Хомчак, который выздоровел от этой болезни. По его словам, ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции Объединенных сил стабильно контролируется. На сегодня 11 пациентов из зоны проведения ООС проходят лечение дома, еще 43 человека находятся на самоизоляции.

"Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета", - отметил Зеленский.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА

Новости по теме

Коронавирусом заразился Хомчак
Коронавирусом заразился Хомчак
10-сен-2020, 14:24
Албанию и Черногорию в
Албанию и Черногорию в "красную" зону по коронавирусу внесла Украина
22-авг-2020, 20:07
Правозащитники заявили что в Крыму занижают данные по COVID-19
Правозащитники заявили что в Крыму занижают данные по COVID-19
2-авг-2020, 11:27
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак считает, что единичные нарушения
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак считает, что единичные нарушения "режима тишины" на Донбасса после перемирия не несут системный характер
29-июл-2020, 20:03
Хомчак рассказал о перемирии на Донбассе
Хомчак рассказал о перемирии на Донбассе
26-июл-2020, 19:49

Последние новости

16:33
Политика
О выборочности соблюдения минских соглашений Киевом заявил Путин
16:32
Политика
Закон для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от ЕС подписал Зеленский
16:31
События
Из-за выборов Украина разрешила въезд еще одной категории иностранцев
16:15
События
Противоэпидемические меры для местных выборов утвердил Кабмин
16:14
События
В Одессе из-за нарушения карантина на День города открыла дело Полиция
16:02
События
От COVID-19 выздоровел Хомчак
16:00
События
На закупку вакцин от коронавируса в госбюджет заложили 2,6 млрд гривен
14:25
Политика
Проект госбюджета-2021 представил Кабмин
14:23
События
Были представлены главы прокуратур семи областей
14:21
События
Заявление по ситуации в Беларуси рассмотрит Рада во вторник
14:19
Политика
В пятницу в Раде заслушают Резникова и Шкарлета
14:01
События
О задержании 774 протестующих заявило МВД Беларуси
13:59
События
Отравление Навального "Новичком" подтвердили еще две лаборатории
13:36
Политика
Проект госбюджета на 2021 год одобрил Кабмин
11:29
События
В Никополе в результате стрельбы погибло двое
11:26
События
Встреча Лукашенко и Путина состоится сегодня
11:25
События
За легализацию огнестрелов выступил глава комитета по нацбезопасности
10:26
События
Новое карантинное зонирование вступило в силу в Украине
10:23
События
Новая массовая вспышка Эболы началась в Конго
10:20
События
В ОП раскрыли детали следующего обмена пленными

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 сентября 20203769
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 сентября 20203423
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 сентября 20203345
Зачем он предлагал ввести обязательную вакцинацию в Украине рассказал "Слуга народа" Шевченко996
Церковь празднует сегодня христианский Новый год. (История праздника, что нужно и чего нельзя делать в этот день)383
Новое карантинное зонирование вступило в силу в Украине226
В Одессе Турецкие спецслужбы захватили курда по договоренности с СБУ189

Досуг

Телефоны со СНОГСШИБАТЕЛЬНОЙ камерой
Телефоны со СНОГСШИБАТЕЛЬНОЙ камерой
Качественная камера на телефоне позволяет делать красивые фотографии и публиковать их в Инстаграме (если надо). На интересные и четкие фото приятно смотреть, и их хочется показать друзьям или знакомым. Необходимо покупать только тот телефон, в который встроена камера высокого качества. О таких
Вчера, 22:34161
Клавишные инструменты: пианино
Клавишные инструменты: пианино
Пианино - клавишный музыкальный инструмент. Описание оборудования, особенности и основные параметры, на которые стоит обращать внимание при покупке пианино.
Вчера, 16:00118
Инновационное косметологическое оборудование для салонов красоты
Инновационное косметологическое оборудование для салонов красоты
ALVI PRAGUE уже не один год занимает лидирующие места на рынке Европы, поставляя высококачественное инновационное косметологическое оборудование для салонов красоты.
12-сен-2020, 09:19127
IP-TV – Киев знает в чем толк!
IP-TV – Киев знает в чем толк!
Компания IPnet знает толк в качественном отдыхе, поэтому может открыть Вам дорогу к современным теле-технологиям IP-TV в Киеве. Что это такое, какие преимущества Вам может открыть и многое другое – Вы узнаете прямо сейчас.
10-сен-2020, 23:15166
Как экстракт растений помогает справиться с лишним весом
Как экстракт растений помогает справиться с лишним весом
Сброс веса без зала и изнуряющих диет: три капсулы в день
10-сен-2020, 12:36181
Покупка квартиры с помощью профессионалов: специалисты Perfect Team оказывают качественную поддержку
Покупка квартиры с помощью профессионалов: специалисты Perfect Team оказывают качественную поддержку
Если хотите продать или купить однокомнатную квартиру в Киеве, сделать это гораздо проще, если получить поддержку профессионалов агентства недвижимости Perfect Team.
9-сен-2020, 20:44136

События

Из-за выборов Украина разрешила въезд еще одной категории иностранцев
Из-за выборов Украина разрешила въезд еще одной категории иностранцев
Из-за местных выборов Кабинет министров Украины разрешил въезд еще одной категории иностранцев.
Сегодня, 16:3136
Противоэпидемические меры для местных выборов утвердил Кабмин
Противоэпидемические меры для местных выборов утвердил Кабмин
Кабинет министров Украины утвердил противоэпидемические меры во время организации и проведения местных выборов.
Сегодня, 16:1538
В Одессе из-за нарушения карантина на День города открыла дело Полиция
В Одессе из-за нарушения карантина на День города открыла дело Полиция
Правоохранители расследуют нарушение карантина в Одессе на День города.
Сегодня, 16:1438
От COVID-19 выздоровел Хомчак
От COVID-19 выздоровел Хомчак
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выздоровел от коронавируса COVID-19.
Сегодня, 16:0240
На закупку вакцин от коронавируса в госбюджет заложили 2,6 млрд гривен
На закупку вакцин от коронавируса в госбюджет заложили 2,6 млрд гривен
Министерство финансов заложило в государственный бюджет на 2021 год 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса.
Сегодня, 16:0046
Были представлены главы прокуратур семи областей
Были представлены главы прокуратур семи областей
Офис генерального прокурора сообщил о назначении новых прокуроров семи областей.
Сегодня, 14:2361
7 Днів