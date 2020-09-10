Противоэпидемические меры для местных выборов утвердил Кабмин

Кабинет министров Украины утвердил противоэпидемические меры во время организации и проведения местных выборов.

Эти меры предусматривают дезинфекцию на избирательных участках, температурный скрининг и так далее.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Согласно принятому документу, на входе на избирательный участок будет проводиться опрос о наличии симптомов ОРВИ и температурный скрининг. На входе в помещение избирательной комиссии и помещение для голосования должны находиться антисептики для рук, а также оборудованы места для сбора и утилизации масок.

В помещениях будет нанесена разметка для соблюдения дистанции не менее 1 метра. Потоки избирателей на вход и на выход должны быть разделены. Кроме того, рекомендуется одновременное пребывание избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.

Стулья, столы и другая мебель должны быть изготовлены из материалов, которые можно продезинфицировать. Использование ткани на столах не допускается.

Члены избирательной комиссии должны сидеть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга, или применять физические барьеры, например, прозрачные экраны. Дверные ручки, поручни, сиденья нужно дезинфицировать каждые два часа, а влажную уборку - каждые четыре часа.

Избиратели должны обрабатывать руки антисептиками, находиться в респираторе или защитной маске. При этом члены избирательной комиссии могут попросить временно снять маску для подтверждения личности.

Рекомендуется не брать детей на избирательные участки. И пользоваться личной ручкой.

Голосование на самоизоляции

Избиратели, которые находятся на самоизоляции из-за COVID-19, смогут проголосовать по месту пребывания. Для этого нужно не позднее 20 часов последней пятницы перед днем ​​выборов подать заявление со справкой о состоянии здоровья (пребывание на самоизоляции).

В день голосования таким избирателям необходимо самостоятельно, не передавая в руки членам избирательной комиссии, показать документ, подтверждающий личность и гражданство Украины. Члены комиссии, которая обеспечивает голосование по месту пребывания, должны быть в масках, перчатках, защитных щитках. И после каждого посещения нужно утилизировать средства защиты.

На избирательном участке

В случае выявления COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии, все остальные могут продолжать работу при отсутствии симптомов. При наличии контакта с больным без средств индивидуальной защиты такие члены избирательной комиссии направляются на самоизоляцию.

После завершения подсчета голосов, передачи протоколов и бюллетеней для голосования в помещении избирательной комиссии проводится заключительная дезинфекция.