Из-за выборов Украина разрешила въезд еще одной категории иностранцев

Из-за местных выборов Кабинет министров Украины разрешил въезд еще одной категории иностранцев.

В частности, в страну смогут попасть официальные наблюдатели.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что на сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров дополнили перечень лиц, которым разрешается въезд на территорию Украины на время действия карантина. Границы откроют для официальных наблюдателей из других стран и международных организаций на время избирательного процесса и местных выборов.