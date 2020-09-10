Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 сентября 2020

В Украине по состоянию на утро 15 сентября 2020 - 159 702 человека инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 2905 новых случаев в сутки.
Умерло 3264 человека (+53 летальных случая подтверждено в сутки).
Выздоровело - 70810 (+1 267).
До сих пор болеют: 85628.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 17714 человек инфицированы за все время (+285 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Львовская область - 17 243 (+186).
3. Харьковская область - 13 160 (+307).
4. Черновицкая область - 12394 (+142).
5. Ивано-Франковская область - 11 510 (+153).
6. Ровенская область - 10 635 (+80).
7. Одесская область - 9993 (+306).
8. Тернопольская область - 9624 (+390).
9. Закарпатская область - 8756 (+81).
10. Киевская область - 7079 (+118).
11. Волынская область - 6428 (+75).
12. Винницкая область - 4887 (+43).
13. Житомирская область - 4470 (+80).
14. Хмельницкая область - 4058 (+50).
15. Днепропетровская область - 3430 (+88).
16. Черниговская область - 2846 (+58).
17. Черкасская область - 2688 (+109).
18. Сумская область - 2553 (+51).
19. Запорожская область - 2503 (+100).
20. Донецкая область - 2154 (+53).
21. Николаевская область - 2114 (+63).
22. Полтавская область - 1253 (+30).
23. Кировоградская область - 929 (+20).
24. Херсонская область - 661 (+17).
25. Луганская область - 620 (+20).