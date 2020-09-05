Ночью в Чабанах прогремел взрыв

В Чабанах Киевской области в ночь на 15 сентября прогремел взрыв.

Информация о причине взрыва уточняется.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

О пострадавших на данный момент информации нет.

"Что то очень серьёзное взорвалось в районе Чабанов. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

В одной из местных групп в Facebook жители Чабанов сообщают, что произошел разрыв трубы высокого давления газа. И возможен мощный взрыв. Жителям ближайших улиц рекомендуют эвакуироваться.

Также сообщается, что на место происшествия выехали правоохранители и ГСЧС.