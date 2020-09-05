Газопровод высокого давления прорвало в Чабанах, выход газа прекращен

В Чабанах Киевской области произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет газ в Европу и проходит вблизи поселка.

Происходил мощный выход газа в окружающую среду.

Об этом сообщили в пресс-службе Чабановского поселкового совета.

Сейчас установили заглушку, выход газа прекращен.

"Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины", - говорится в сообщении.

Взрыв в Чабанах прогремел в ночь на 15 сентября. После этого люди слышали сильный шум. Также сообщалось об угрозе взрыва газа в трубопроводе. В ближних населенных пунктах отключили электроснабжение. Вскоре газ перекрыли. О пострадавших не сообщается.