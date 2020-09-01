Работу Сытника во главе НАБУ негативно оценили почти 80% украинцев

Украинцы негативно оценивают работу Артема Сытника на должности директора НАБУ.
Среди тех, кто определился, 79,3% негативно оценивают работу главы НАБУ.
Об этом свидетельствуют результаты
Согласно результатам опроса, среди тех, кто положительно оценивает работу Артема Сытника на должности директора НАБУ - 16,7%. 19,4% респондентов затруднились с ответом.
Неэффективной деятельность Артема Сытника на должности директора НАБУ по борьбе с коррупцией считают 71,8% украинцев.
Отказ Сытника уходить с должности, несмотря на решение Конституционного суда, не поддерживают 74,7% украинцев.