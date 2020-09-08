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События Сегодня, 20:5838
Бизнес в Латвию массово переносят белорусские компании

Министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявил, что 12 белорусских компаний в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и "зеленой" энергетики перенести свою деятельность в Латвию.

Сейчас в ведомстве работают над решениями, которые позволят белорусам как можно быстрее перенести свой бизнес.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Латвии.

Как сообщается, сейчас создана специальная группа, в рамках которой Министерство экономики и Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) в сотрудничестве с другими вовлеченными учреждениями в ускоренном порядке рассматривают заявки белорусских предпринимателей и предлагают возможные пути решения.

В частности, текущие вопросы включают выдачу временных разрешений на проживание высококвалифицированным специалистам и членам их семей, оформление так называемых стартап-виз, открытие банковских счетов и прочее. Отмечается, что компании планируют перевести в Латвию около 470 сотрудников.

Также в ведомстве сообщили, что на сегодня углубленные консультации получили 116 белорусских компаний и частных лиц, в этих организациях в Беларуси сейчас работают более 4000 человек. 30 из этих компаний работают в сфере ІТ, и 25 - производственные организации.

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Теги: news, новости, Украина, Латвия, Беларусь, Бизнес, 7dniv, 7dnivinfo  
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