Не провоцировать ситуацию на границе с Украиной Аваков призывает паломников

Сегодня, 15 сентября, министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с представителями хасидской общины относительно ситуации с паломничеством в Умани.

Он призвал всех паломников не провоцировать ситуацию на границе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что с уважением относится ко всем религиозным конфессиям, но из-за пандемии необходимо ограничить проведение массовых мероприятий. Ограничительные меры были введены во время празднования православной Пасхи, Крестного хода и других религиозных мероприятий.

"Мы призываем паломников уважать украинский закон и не провоцировать ситуацию на границе нашего государства", - отметил Арсен Аваков.

Во время встречи представители хасидской общины обратились к министру внутренних дел относительно решения некоторых организационных вопросов, в том числе медицинского обслуживания. Все вопросы были согласованы.