 

Отряд полицейских из 20 областей прибыл в Умань

События Сегодня, 14:5140
Отряд полицейских из 20 областей прибыл в Умань

Для обеспечения порядка и безопасности граждан во время празднования Рош ха-Шана в Умань прибыли полицейские из 20 областей.

Это более 560 правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В этот состав вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации.

Напомним, празднование Рош ха-Шана начнется вечером 18 августа.

Тем временем, на границе с Беларусью находятся около 1000 иностранцев, которые не оставляют попыток попасть в Украину. В МВД призвали паломников не провоцировать ситуацию на границе с Украиной.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Умань, хасиды, полиция, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ

Новости по теме

Тысяча иностранцев пытается попасть в Украину
Тысяча иностранцев пытается попасть в Украину
Сегодня, 14:49
Не провоцировать ситуацию на границе с Украиной Аваков призывает паломников
Не провоцировать ситуацию на границе с Украиной Аваков призывает паломников
Вчера, 21:00
На границе с Украиной застряли сотни хасидов
На границе с Украиной застряли сотни хасидов
Вчера, 16:55
Зеленский об ограничениях для хасидов: пришлось применять строгую политику
Зеленский об ограничениях для хасидов: пришлось применять строгую политику
10-сен-2020, 12:26
В этом году празднование Рош ха-Шана в Умани невозможно
В этом году празднование Рош ха-Шана в Умани невозможно
28-авг-2020, 19:50

Последние новости

15:17
События
Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании вины
15:15
События
Условия разделения на зоны карантина обновил Кабмин
15:13
События
Штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля хотят в Украине
15:12
События
Критерии для "красной зоны" меняет Кабмин
15:10
События
В Украине не будут учить на иностранных языках зарубежных студентов
15:08
Политика
Список "Слуги народа" в Одесский облсовет возглавил Степанов
15:04
События
Причины и условия оккупации Крыма установило ГБР
14:59
Политика
Список "ЕС" на выборах в Киевраду возглавила жена Порошенко
14:57
События
Сделку США за отказ от санкций против "Северного потока-2" предложила Германия
14:51
События
Отряд полицейских из 20 областей прибыл в Умань
14:49
События
Тысяча иностранцев пытается попасть в Украину
12:27
События
Мораторий на взыскание по валютной ипотеке продлили в Украине
12:26
Публикации
Эксклюзив
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
12:17
События
Ниже 30% упал рейтинг Зеленского
11:40
События
Гарантии личной безопасности Тихановская пообещала Лукашенко
11:36
События
Был назначен новый премьер-министр Японии
10:07
События
В отставку ушло правительство Японии
09:46
События
Сколько должна заплатить РФ за транзит газа в этом году рассказали в "Нафтогазе"
09:43
События
Возможность визита в Беларусь рассматривает Папа Римский
09:40
События
Против госкомпании Китая по "списку Магнитского" санкции ввели в США

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 сентября 20206031
Рейтинг партий перед местными выборами: у кого больше шансов на победу4339
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 сентября 20202358
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 сентября 20201634
Церковь празднует сегодня христианский Новый год. (История праздника, что нужно и чего нельзя делать в этот день)589
Группа "Жадан и собаки" записала песню против Зеленского402
Новое карантинное зонирование вступило в силу в Украине301

Досуг

Подбор запчастей по вин коду автомобиля: только оригинальные детали
Подбор запчастей по вин коду автомобиля: только оригинальные детали
Как подобрать запчасти для автомобиля с гарантией качества?
Сегодня, 14:3845
Рынок, магазин или интернет: где лучше покупать мясо
Рынок, магазин или интернет: где лучше покупать мясо
Сегодня купить мясо можно на рынке, в магазине, в супермаркете, онлайн или на дому. Несмотря на действие санитарных норм, далеко не всегда получается приобрести свежие и полезные продукты. Приверженцы здорового питания все чаще отдают предпочтение натуральной фермерской продукции. Как правило,
Сегодня, 14:3646
Одесса – прекрасный город для любой поры
Одесса – прекрасный город для любой поры
Воспринимать Одессу исключительно как курортный город в корне неправильно. Жемчужина у моря может предложить туристу гораздо больше, чем шоколадный загар и соленый бриз. Давайте посмотрим на прекрасный южный город с других ракурсов.
Вчера, 21:16101
Ermenegildo Zegna - лучшие ткани и непревзойденное итальянское качество
Ermenegildo Zegna - лучшие ткани и непревзойденное итальянское качество
Ermenegildo Zegna - бренд, который вырос из текстильной фабрики благодаря уникальным подходам и ценностям, заложенным его создателем более века назад.
Вчера, 18:31115
Bertolo - искусство производства настоящего итальянского трикотажа
Bertolo - искусство производства настоящего итальянского трикотажа
Bertolo - итальянский бренд, который не просто сохранил ценности семейного производства но и вывел качество и престиж трикотажа на новый уровень. 
Вчера, 16:3483
Тонкости выбора наручных часов для мужчин и женщин
Тонкости выбора наручных часов для мужчин и женщин
Наручные часы – это именно тот аксессуар, который не теряет своей актуальности и по сей день. Даже если учитывать стремительное развитие современных технологий, в частности, смартфонов и разнообразных смарт-часов, качественный хронометр все ровно остается желанным атрибутом для мужчин и
Вчера, 16:3184

События

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании вины
Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании вины
Павловского обвиняют в сокрытии преступления.
Сегодня, 15:1731
Условия разделения на зоны карантина обновил Кабмин
Условия разделения на зоны карантина обновил Кабмин
Кабинет министров Украины изменил условия разделения регионов на зоны карантина.
Сегодня, 15:1535
Штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля хотят в Украине
Штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля хотят в Украине
В Украине планируют штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля.
Сегодня, 15:1332
Критерии для "красной зоны" меняет Кабмин
Критерии для "красной зоны" меняет Кабмин
Кабинет министров Украины изменит критерии установления "красной зоны" адаптивного карантина в регионах.
Сегодня, 15:1238
В Украине не будут учить на иностранных языках зарубежных студентов
В Украине не будут учить на иностранных языках зарубежных студентов
Верховная рада Украины отказалась разрешить обучение на иностранном языке, в том числе на русском, в вузах Украины.
Сегодня, 15:1035
Причины и условия оккупации Крыма установило ГБР
Причины и условия оккупации Крыма установило ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) установило причины и условия аннексии Крыма.
Сегодня, 15:0435
7 Днів