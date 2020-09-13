Сделку США за отказ от санкций против "Северного потока-2" предложила Германия

Наручные часы – это именно тот аксессуар, который не теряет своей актуальности и по сей день. Даже если учитывать стремительное развитие современных технологий, в частности, смартфонов и разнообразных смарт-часов, качественный хронометр все ровно остается желанным атрибутом для мужчин и

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