Сделку США за отказ от санкций против "Северного потока-2" предложила Германия

Германия предложила Соединенным Штатам Америки миллиардную сделку за отказ от санкций за строительство газопровода "Северный поток-2".
Речь идет о сумме в миллиард евро.
Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.
ФРГ готова финансировать строительство терминалов для приема американского сжиженного газа.
Издание отмечает, что министр финансов Германии Олаф Шольц сообщил о намерении Берлина финансировать строительство главе Минфина США Стивену Мнучину еще в августе.
Штаты планируют экспортировать сжиженный природный газ в Германию через терминалы в портах Брунсбюттеля и Вильгельмхафена.