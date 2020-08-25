В Украине не будут учить на иностранных языках зарубежных студентов

Верховная рада Украины отказалась разрешить обучение на иностранном языке, в том числе на русском, в вузах Украины.

Народные депутаты отправили на доработку соответствующий законопроект №3717.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Проект закона за основу поддержали лишь 210 нардепов. За его направление на повторное первое чтение проголосовали 235 депутатов ВР.

В этом законе предлагали определить, что для иностранных граждан, лиц без гражданства, желающих получать высшее образование за средства физических или юридических лиц, в отдельных группах, состоящих исключительно из иностранцев или лиц без гражданства, обучение может проводиться на иностранном языке.

Предусматривалось, что высшие учебные заведения обеспечивают изучение такими лицами государственного языка.

В ходе обсуждения в сессионном зале возникла ожесточенная дискуссия, а докладчиков по проекту заглушали возгласы из зала.

Ряд нардепов высказал предостережение, что этот документ создает лазейку для обучения в украинских вузах на русском языке.