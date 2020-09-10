Штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля хотят в Украине

В Украине планируют штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля.

Нардепы приняли за основу соответствующий законопроект №3743.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 270 парламентариев.

Согласно документу, штрафовать за правонарушения в сфере безопасности на автотранспорте, зафиксированные на фото- и видеозаписи, несет грузоотправитель - физлицо или руководитель предприятия, который предоставляет перевозчику груз и вносит сведения в товарно транспортной накладной или иного определенного законодательством документа на груз.

Закон предлагает наложение штрафа в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и/или грузы, требования об остановке.

За нарушения при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз хотят штрафовать в размере двух тысяч таких минимумов (34 тысячи гривен).

Кроме того, нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей влечет за собой штраф в размере: