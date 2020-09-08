Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании вины

Павловского обвиняют в сокрытии преступления.

Об этом он заявил на заседании Приморского районного суда Одессы.

"Прошу суд утвердить соглашение о признании моей вины… Соглашение я подписал добровольно, готов выполнять все условия и давать показания", - заявил Павловский.

В заседании суда объявлен перерыв после подачи ходатайства об участии потерпевших. Ожидается, что мужа, отца и мать Гандзюк вызовут на следующее заседание суда. В то же время защита Павловского выступает против признания родственников Гандзюк потерпевшей стороной.