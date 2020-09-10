 

Обвинение Колесниковой в Беларуси предъявили официально

События Сегодня, 19:1554
Обвинение Колесниковой в Беларуси предъявили официально

Следственный комитет Беларуси официально предъявил обвинение одному из лидеров Координационного совета Марии Колесниковой.

Она продолжается содержаться под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Колесникову обвиняют по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Беларуси.

В СК добавили, что расследование продолжается.

Напомним, Мария Колесникова была задержана на территории Беларуси вблизи пункта пропуска с Украиной. По данным белорусских пограничников, она пыталась выехать из Беларуси. При этом в Координационном совете заявили, что Колесникову пытались насильно вывезти в Украину. Чтобы этого не допустить она разорвала свой паспорт.

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Теги: news, новости, Украина, Колесникова, Беларусь, 7dniv, 7dnivinfo  
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