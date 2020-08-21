Послов поддержавших протесты Лукашенко лишил дипломатического ранга

Президент Беларуси Александр Лукашенко лишил бывшего министра культуры и бывшего посла во Франции Павла Латушко и экс-посла в Словакии Игоря Лещеню дипломатического ранга чрезвычайных и полномочных послов.

Лукашенко наказал дипломатов за поддержку протестов в Беларуси.

Соответствующие указы Александр Лукашенко подписал 16 сентября, сообщает БелТА.

Латушко и Лещеню лишили дипломатического ранга за "совершение поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу".

Еще одним указом Лукашенко освободил от должности и лишил дипломатического ранга посла Беларуси в Латвии Василия Марковича. Причина - "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Отметим, что посол Василий Маркович был недавно вызван в МИД Латвии для объяснения заявлений Лукашенко о том, что протесты в Беларуси финансировались, в том числе из Латвии.