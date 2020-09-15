Подозрение Юрченко подписала Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение народному депутату.

Также она подписала ходатайство об избрании меры пресечения.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В посте она не указала, какому именно депутату подписала подозрение. Впрочем, источник РБК-Украина в ОГУ подтвердил, что речь идет об Александре Юрченко.

"Я принял решение и, соответственно - одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей", - написала она.