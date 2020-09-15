Об угрозе безвизу из-за проблемы с назначением главы САП говорят в Европарламенте

Евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что украинская власть проталкивает своих кандидатов на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Она говорит, что это так не обойдется.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Она считает, что власти Украины продвигают кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности.

"Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш помощи в размере 1,5 млрд евро", - написала она.