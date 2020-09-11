Стремительный рост заболеваний коронавирусом ожидается в Украине

В Украине в осенне-зимний период ожидается значительный рост количества заболеваний коронавирусом.

При этом говорить о второй волне коронавируса в стране нельзя.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что сейчас в Украине идет постепенный рост заболеваний COVID-19.

"Тенденции таковы, что во время осенне-зимнего периода количество будет увеличиваться. А пример Франции, Испании и Израиля, где есть четкая вторая волна, показывает, что это может быть достаточно быстро", - сказал Ляшко.