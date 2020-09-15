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События Сегодня, 21:1958
Полиция задержала подозреваемого по нападению на Балуха

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на бывшего узника Кремля Владимира Балуха.

Нападение было совершено в ночь на 8 сентября.

Об этом сообщил Аваков в Twitter.

По словам министра, подробности дела будут в ближайшие часы в заявлении полиции и прокуратуры.

Напомним, Владимира Балуха избили в столичном Гидропарке в ночь на 8 сентября. Его госпитализировали, у него сломана рука и ключица, а также черепно-мозговая травма.

В Офисе президента не исключают политические мотивы в нападении на Балуха и призвали полицию быстро и в полной мере раскрыть это преступление.

Полиция квалифицировала нападение на Балуха как разбой.

Позже Роман Сущенко сообщил, что следствие рассматривает четыре основные версии нападения на Балуха.

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Теги: news, новости, Украина, Балух, 7dniv, 7dnivinfo  
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