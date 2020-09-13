Тропический шторм "Бета" сформировался над Атлантикой

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Бета".

Он может усилиться и стать ураганом в ближайшие дни.

Об этом сказано на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Согласно данным центра, скорость порывов ветра в пределах шторма достигает 18 м/с.

"Бета" находится примерно в 45 км к северо-востоку от мексиканского города Тампико и движется в северо-восточном направлении со скоростью около 15 км/ч.

На сайте сказано, что шторм в час ночи в понедельник приблизится к западному побережью Мексиканского залива.

Напомним, из-за урагана "Салли", который обрушился на южные штаты США, без электричества остались более 550 тысяч человек.