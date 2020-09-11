ДТП с автобусом произошло в Черновицкой области

В субботу ночью, 19 сентября, в Хотинском районе Черновицкой области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.

В результате 12 человек пострадали, один погиб.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла около часа ночи вблизи села Недобоевцы.

"Произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом, в результате чего погиб 1 и пострадали 12 человек, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу. К деблокации привлекались 6 спасателей и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.