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События Сегодня, 16:1156
Круглосуточно в Умани патрулируют мемориальный комплекс цадика Нахмана

Спасатели установили посты и начали патрулировать территорию мемориального комплекса в Умани, где находится могила цадика Нахмана, и куда приехали хасиды на празднование Рош ха-Шана.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"В рамках мемориального комплекса работники ГСЧС Украины ввели в действие мобильную систему контроля за пожарной и техногенной безопасностью. Круглосуточно 3 патруля спасателей, двигаясь по специально разработанным маршрутам, проводят контроль оперативной обстановки на территории нескольких улиц и на наиболее важных объектах", - сообщили в ГСЧС.

Также отмечается, что все мобильные патрули вооружены достаточным количеством первичных средств пожаротушения и готовы к действиям по назначению.

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