К белорусам обратилась Тихановская

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская обратилась к белорусам, которые в это воскресенье в 14:00 собираются на Марш солидарности в Минске и регионах.

Она назвала это традицией.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Тихановской.

Она поддерживает всех, кто выходит на протест.

"Дорогие беларусы, мы нация, которая чтит свои традиции. Мне кажется, что лучшая традиция за последнее время - это выходить на Марши солидарности по воскресеньям. Каждую неделю вы показываете, что беларусский народ - это сила", - заявила она.