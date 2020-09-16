7 админпротоколов в районе мест паломничества хасидов составила полиция

Полицейские следят за порядком в месте празднования Рош ха-Шана.

К несению службы привлечены около 600 украинских полицейских, также 6 полицейских из Израиля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что за время празднования нарушений публичной безопасности и порядка не было.

За время патрулирования мест паломничества хасидов полицейские составили 7 административных протоколов.

Среди них - статьи 203-1 (Невыполнение решения о запрете въезда в Украину) и 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) и 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.