Из-за постановления о выборах обмен пленными был заблокирован

Россия и подконтрольные ей террористические организации "ДНР" и "ЛНР" блокируют процесс обмена пленными.

Оккупанты требуют изменить постановление Верховной рады о местных выборах в Украине.

Об этом в интервью изданию "Страна" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По его словам, на прошлом заседании ТКГ украинская сторона подала свой список на обмен и попросила список в другой стороны. Российская сторона заявила, что подавать список на обмен не будет, пока не изменят постановление о выборах.

"Это означает, что вопрос обмена пленными уже заблокирован. Если мы не приведем постановление Рады о проведении выборов в соответствие с международными документами, чтобы мы не говорили - Россия и ОРДЛО не согласятся с этим. Они заявляют, что мы отказываемся от минских соглашений", - пояснил Кравчук.