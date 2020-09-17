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События Вчера, 21:0863
Коронавирусом заразился министр экономики Франции

У министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра обнаружили коронавирус.

Об этом стало известно 19 сентября.

Об этом он сообщил в Twitter.

Он добавил, что не испытывает никаких симптомов, но находились в изоляции в течение 7 дней, продолжая выполнять свои обязанности.

"Мой тест на COVID-19 оказался положительным. Я немедленно изолировался в своем жилище, придерживаясь определенных правительством санитарных норм", - написал Ле Мэр.

Он добавил, что не испытывает никаких симптомов, но находились в изоляции в течение 7 дней, продолжая выполнять свои обязанности.

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Теги: news, Новости, Украина, Франция, 7dniv, 7dnivinfo, коронавирус  
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