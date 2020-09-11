Оружие, из-за которого завидуют Россия и Китай создали США - заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп сказал, что Соединенные Штаты обладают уникальным оружием.

По его мнению, Россия, Китай и КНДР завидуют США в этом вопросе.

Об этом американский президент заявил во время выступления перед сторонниками в штате Северная Каролина.

"Всего за 3,5 года при моей администрации мы восстановили потрясающую мощь ВС США... Мы создаем и создали оружие, подобного которому этот мир никогда не видел... Я просто говорю вам, что президент (России Владимир, - ред.) Путин и председатель КНР Си Цзиньпин... Россия, Китай, КНДР, все завидуют тому, что мы делаем", - сказал Трамп.