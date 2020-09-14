Создатели яда "Новичок" заявили что извинившийся перед Навальным никогда не занимался разработкой

Один из создателей нервно-паралитического вещества "Новичок" Леонид Ринк заявил, что извинившийся перед российским оппозиционером Алексеем Навальным и проживающий в США Вил Мирзаянов никогда не входил в группу разработчиков яда.

Об этом он рассказал во время общения с "РИА Новости".

"Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе, он занимался контролем стоков, то, что с предприятия выливается или в трубы улетает. Он к созданию "Новичка" никакого отношения не имеет", - сказал он.

Поэтому, утверждает Ринк, Мирзаянов не может ничего знать о симптомах отравления "Новичком". А его слова выглядят так, будто он выполнял чей-то заказ.

"Он может представлять структуры какие-то, но не биологическое действие. Я сто раз говорил, его симптомы никак не связаны с "Новичком". Он бы не выжил, если бы это был "Новичок", - рассказал он.

Напомним, сам инцидент с Навальным случился еще 20 августа. Тогда ему стало плохо на борту самолета. Его в тяжелом состоянии поместили в больницу Омска, а через два дня его вывезли в Берлин и положили в клинику Charite. Позже независимые эксперты пришли к выводу, что оппозиционера отравили "Новичком".