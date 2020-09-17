"Выгодным" кредит для Беларуси в 1,5 млрд долларов считают власти России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что взаимосвязь России и Беларуси такова, что предоставление кредита в 1,5 миллиарда долларов выгодно для двух стран.

По его словам, кредит поддержит и белорусскую, и российскую экономику.

Об этом Силуанов сказал в эфире телеканала "Россия 1", передают "Вести".

"Безусловно, мы поддерживаем и белорусскую экономику, и российскую экономику, потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес", - заявил он.

Силуанов обосновал предоставление кредита Беларуси в трудное для России время связанностью экономик обеих стран.

"Мы слышим, что некоторые говорят, зачем в сложной для России ситуации давать еще кредиты зарубежным странам. В данном случае это наш очень близкий торговый, экономический партнер. Это и заказы для наших предприятий, это занятость на наших предприятиях", - пояснил глава российского Минфина.