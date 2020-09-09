Взрыв на предприятии произошел в Киеве

В Голосеевском районе Киева сегодня, 20 сентября, произошел взрыв на предприятии.

В результате взрыва пострадали двое работников.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Взрыв произошел около 16 часов на предприятии по улице Пироговский путь. Предварительно, взрыв произошел во время сварочных работ. Пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь.

На месте работают правоохранители, которые проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию", - добавили в полиции.