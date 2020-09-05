В шпионаже за пользователями через камеру смартфона обвиняют Facebook

В США жительница Нью-Джерси Британи Кондити подала иск против компании Facebook из-за вероятного шпионажа за пользователями приложения Instagram через видеокамеру их смартфона.

В Facebook пока не прокомментировали информацию о новом иске.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Как сообщается, соответствующий иск был подан в федеральный суд Сан-Франциско. Кондити считает, что компания Facebook сознательно использовала камеру мобильного устройства, когда люди пользовались приложением Instagram, чтобы собирать выгодную и ценную информацию о своих пользователях.

"Получив чрезвычайно частные и интимные персональные данные о своих пользователях, в частности, в приватности их жилищ, он (Facebook - ред.) способен увеличить свои доходы от рекламы, нацеливаясь на потребности пользователей более чем когда-либо", - говорится в иске.

Раньше этого лета Фейсбук отверг подобные обвинения и переложил вину на неисправность в системе, которую он сейчас исправляет. В компании заявили, что из-за неисправности пользователи получали ложные сообщения о том, что Инстаграм пользуется камерой iPhone.