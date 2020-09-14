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События Сегодня, 19:0563
Проект бюджета-2021 раскритиковал Порошенко

Рост расходов в проекте бюджета-2021 на содержание Офиса президента в условиях экономического кризиса, российской агрессии и эпидемии коронавируса недопустимо.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, раскритиковав проект госбюджета.

"За этим бюджетом стоит абсолютно нелепая экономическая политика, но многомиллионная страна вынуждена жить по этому бюджету, и десятки миллионов людей вынуждены резко ухудшить свой уровень жизни. Даже на третий год президентства власть не собирается выполнять те лживые обещания, которые они делали и о которых забыли еще на выходе со стадиона", - говорит Порошенко.

По его мнению, 357 миллионов, предусмотренных на президента является абсолютно не допустимым в нынешних условиях. Особенно, когда в бюджете следующего года снова сокращают средства на субсидии для малообеспеченных граждан.

"В этом году сняли 2 миллиарда и направили на полицейских, и в следующем сократили на 7%. Это при том, что по всем прогнозам рыночная цена на газ существенно вырастет, а соответственно и тарифы. Это значит, что наименее защищенным слоям, - тем, кто получает субсидии, - придется труднее. Придирчивых, надуманных проверок станет больше, ровно, как и ошибок при начислении. Конечно, эти ошибки будут в пользу власть имущих - не человека", - резюмирует Порошенко.

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Теги: news, Новости, Украина, Порошенко, бюджет, проект, 7dniv, 7dnivinfo  
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