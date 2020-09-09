Кран перевернулся В Харькове, есть пострадавший

В Харькове на улице Велико-Бурлуцкой утром 20 сентября перевернулся кран.

В этот момент в кабине находился мужчина, его зажало между конструкциями.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел на территории предприятия "Укрвентсистема" в Индустриальном районе города. Крановику после деблокировки потребовалась медицинская помощь.

"Пострадавшего доставили в 4-ю городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - уточнили в спасательной службе.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.