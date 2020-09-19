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События Вчера, 22:0273
Около 190 человек задержали в Беларуси

Во время сегодняшних акций протеста в городах Беларуси силовики задержали около 190 человек.

Больше всего задержанных в Минске, где сегодня проходил многотысячный марш.

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

По предварительным данным правозащитников, в белорусской столице сегодня задержали по меньшей мере 129 протестующих, некоторых уже отпустили.

В других городах страны, в частности, Гродно, Гомеле, Бресте и Могилеве, силовики в целом задержали по меньшей мере 59 человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси пока не называют количества задержанных сегодня участников акций протеста.

Напомним, акции протеста в Беларуси продолжаются уже 43-й день подряд. Митингующие требуют проведения новых президентских выборов, наказания причастных к преступлениям против участников акций протеста, а также освобождения всех политических заключенных.

В Бресте сегодня силовики разгоняли акцию протеста с помощью газа.

Кроме того, в Бресте силовики применили карабин, чтобы отогнать протестующих.

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Теги: news, Новости, Украина, Минск, задержания, 7dniv, 7dnivinfo  
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