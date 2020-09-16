В двух областях школы полностью открылись для учеников

Школы в Черновицкой и Ивано-Франковской областях полностью перешли на стационарное обучение.

Ряд учебных заведений из-за "красной зоны" начинали учебный год в дистанционном режиме.

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

По его словам, сегодня тысячи школьников после трех недель дистанционного обучения перешли к стационарной форме обучения.

"Имею большую просьбу к родителям и учителям - помогите вашим детям и ученикам научиться базовым нормам поведения в условиях инфекционной опасности, карантина, чтобы сохранить их здоровье", - отметил Осачук.

Кроме того, глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив на сегодняшнем совещании также подтвердил, что все школы приступили к полноценной работе.

Отметим, школы открылись после того, как Ивано-Франковск и Черновцы покинули "красную зону". К тому же на прошлой неделе Кабинет министров Украины разрешил работу школ во всех зонах. При этом запрет на их посещение будет введен, если на самоизоляцию уйдут более 50% классов.

Решение о закрытии школ в "красной зоне" будет приниматься совместно государственной и региональной комиссиями по ТЭБ и ЧС.