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Призыв к новым выборам в Беларуси под эгидой ОБСЕ поддержал совет ЕС

События Вчера, 22:0052
Призыв к новым выборам в Беларуси под эгидой ОБСЕ поддержал совет ЕС

Министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза поддержали призыв к проведению новых выборов в Беларуси.

Такие выборы должны пройти под эгидой ОБСЕ.

Об этом на брифинге заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Он также отметил, что пока нет решения по санкциям против Беларуси.

"Соглашение невозможно, поскольку не было достигнуто необходимое единодушие. Этот вопрос должен быть рассмотрен главами государств и правительств ЕС позднее на этой неделе", - добавил Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС поддерживает белорусский народ, но не признает легитимность действующего президента Александра Лукашенко.

"Все мы не признаем легитимность Лукашенко... Мы считаем эти выборы сфальсифицированными и не признаем их результат", - сказал Боррель.

По его словам, министры иностранных дел ЕС "призывают к новым, свободным, честным выборам под наблюдением экспертов ОБСЕ". Кроме того, он обратился к России с призывом не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

"Я сделаю все возможное, чтобы санкции были уже на следующем заседании Совета по иностранным делам. Это становится личным обязательством. На карту поставлено доверие к ЕС", - заявил Боррель.

Он отдельно отметил, что до сих пор открыт вопрос, попадет ли под санкции сам Лукашенко.

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Теги: news, новости, Украина, ЕС, Беларусь, выборы, ОБСЕ, 7dniv, 7dnivinfo  
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