Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 сентября 2020

В Украине по состоянию на утро 22 сентября 2020 - 181 237 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 2884 новых случая в сутки.

Умерло 3642 человека (+59 летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровело - 79901 (+1717 - это рекорд!).

До сих пор болеют: 97694.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Киев - 20028 человек инфицированы за все время (270 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).

2. Львовская область - 18 793 (+275).

3. Харьковская область - 15 505 (+372).

4. Черновицкая область - 13304 (+139).

5. Ивано-Франковская область - 12 675 (+137).

6. Одесская область - 11843 (+233).

7. Тернопольская область - 11 732 (+293).

8. Ровенская область - 11 353 (+111).

9. Закарпатская область - 9265 (+76).

10. Киевская область - 8020 (+140).

11. Волынская область - 7031 (+95).

12. Винницкая область - 5377 (+55).

13. Житомирская область - 5121 (+62).

14. Хмельницкая область - 4937 (+114).

15. Днепропетровская область - 4218 (100).

16. Черниговская область - 3411 (+70).

17. Сумская область - 3184 (+67).

18. Черкасская область - 3145 (+49).

19. Запорожская область - 3034 (+100).

20. Николаевская область - 2572 (+21).

21. Донецкая область - 2505 (+25).

22. Полтавская область - 1575 (+41).

23. Кировоградская область - 1005 (+12).

24. Херсонская область - 837 (+19).

25. Луганская область - 767 (+8).