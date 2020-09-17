Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 сентября 2020

В Украине по состоянию на утро 22 сентября 2020 - 181 237 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 2884 новых случая в сутки.
Умерло 3642 человека (+59 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровело - 79901 (+1717 - это рекорд!).
До сих пор болеют: 97694.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 20028 человек инфицированы за все время (270 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
2. Львовская область - 18 793 (+275).
3. Харьковская область - 15 505 (+372).
4. Черновицкая область - 13304 (+139).
5. Ивано-Франковская область - 12 675 (+137).
6. Одесская область - 11843 (+233).
7. Тернопольская область - 11 732 (+293).
8. Ровенская область - 11 353 (+111).
9. Закарпатская область - 9265 (+76).
10. Киевская область - 8020 (+140).
11. Волынская область - 7031 (+95).
12. Винницкая область - 5377 (+55).
13. Житомирская область - 5121 (+62).
14. Хмельницкая область - 4937 (+114).
15. Днепропетровская область - 4218 (100).
16. Черниговская область - 3411 (+70).
17. Сумская область - 3184 (+67).
18. Черкасская область - 3145 (+49).
19. Запорожская область - 3034 (+100).
20. Николаевская область - 2572 (+21).
21. Донецкая область - 2505 (+25).
22. Полтавская область - 1575 (+41).
23. Кировоградская область - 1005 (+12).
24. Херсонская область - 837 (+19).
25. Луганская область - 767 (+8).