Был назначен новый исполняющий обязанности директора ГБР

Назначен новый исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований.
Эту должность занял Алексей Сухачев.
Об этом сообщается на сайте бюро.
По результатам открытого конкурса в августе 2020 он был назначен на должность заместителя директора ГБР.
Сейчас в разделе "руководство" на сайте ГБР Сухачев назван исполняющим обязанностей директора бюро.
Он родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".
С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя главного управления центрального управления СБУ.
В 2017-2019 годах работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры.
В 2019-2020 годах проходил военную службу в Службе внешней разведки.
Напомним, с весны 2020 года должность и.о. главы ГБР занимал Александр Соколов.