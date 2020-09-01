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Был назначен новый исполняющий обязанности директора ГБР

События Сегодня, 10:2147
Был назначен новый исполняющий обязанности директора ГБР

Назначен новый исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований.

Эту должность занял Алексей Сухачев.

Об этом сообщается на сайте бюро.

По результатам открытого конкурса в августе 2020 он был назначен на должность заместителя директора ГБР.

Сейчас в разделе "руководство" на сайте ГБР Сухачев назван исполняющим обязанностей директора бюро.

Он родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя главного управления центрального управления СБУ.

В 2017-2019 годах работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры.

В 2019-2020 годах проходил военную службу в Службе внешней разведки.

Напомним, с весны 2020 года должность и.о. главы ГБР занимал Александр Соколов.

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Теги: news, новости, Украина, ГБР, Сухачев, 7dniv, 7dnivinfo  
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