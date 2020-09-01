Был назначен новый исполняющий обязанности директора ГБР

Назначен новый исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований.

Эту должность занял Алексей Сухачев.

Об этом сообщается на сайте бюро.

По результатам открытого конкурса в августе 2020 он был назначен на должность заместителя директора ГБР.

Сейчас в разделе "руководство" на сайте ГБР Сухачев назван исполняющим обязанностей директора бюро.

Он родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя главного управления центрального управления СБУ.

В 2017-2019 годах работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры.

В 2019-2020 годах проходил военную службу в Службе внешней разведки.

Напомним, с весны 2020 года должность и.о. главы ГБР занимал Александр Соколов.