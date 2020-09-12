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Всего лишь два региона в Украине готовы к ослаблению карантина

События Сегодня, 14:1171
Всего лишь два региона в Украине готовы к ослаблению карантина

В Украине почти все регионы не готовы к ослаблению карантина.

Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения лишь Кировоградская и Херсонская области.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Ослабить карантин не могут следующие регионы:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Средний показатель по Украине - 107, тогда как нормой является 40 случаев заболевания. При этом в Киеве данный критерий составляет 152,3, в Тернопольской области - 400,8, в Черновицкой - 208,2.

 

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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