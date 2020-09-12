Всего лишь два региона в Украине готовы к ослаблению карантина

В Украине почти все регионы не готовы к ослаблению карантина.

Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения лишь Кировоградская и Херсонская области.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Ослабить карантин не могут следующие регионы:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Средний показатель по Украине - 107, тогда как нормой является 40 случаев заболевания. При этом в Киеве данный критерий составляет 152,3, в Тернопольской области - 400,8, в Черновицкой - 208,2.