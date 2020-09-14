Отравление Навального не может расследовать Германия

Немецкие правоохранительные органы не могут открыть дело и расследовать отравление Алексея Навального (российского оппозиционера).

На данный момент дело находится не в юрисдикции Германии.

Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung

Сообщается, что еще до того, как канцлер Ангела Меркель объявила об отравлении Навального веществом "Новичок", федеральное правительство обратилось за разъяснениями к генеральному прокурору в Карлсруэ. В частности, его просили разъяснить, можно ли в Германии проводить расследование.

Однако, поскольку это не военное преступление, Берлин не может ссылаться на универсальную юрисдикцию в соответствии с Международным уголовным кодексом. Отравление Навального произошло в России - в этом и есть главное отличие дела Скрипалей на британской земле с британскими жертвами.

Как заявили в Министерстве юстиции и государственной судебной системе Берлина, расследование станет возможным, если Навальный умрет в Германии. При этом не исключено, что судебные органы могут вмешаться, если его состояние значительно ухудшится.

Напомним, ранее НАТО потребовало от Российской Федерации прозрачного расследования отравления Навального.

После перевода в немецкую клинику "Шарите" состояние Навального значительно улучшилось. Спустя несколько дней комы он полностью пришел в себя, уже отключен от ИВЛ и встает с кровати.