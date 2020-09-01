Цены на газ для производителей тепла повысил "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО).

В сентябре цена газа составит 4 318,99 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 45% больше, чем в августе (2 979,16 грн).

Об этом сообщается на сайте НАК.

Напомним, постановление правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязательств на рынке газа (ПСО) с 1 августа 2020 года прекратило действовать в части поставки газа для нужд населения.

В то же время, согласно решению правительства, "Нафтогаз" до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, которые подпадают под действие ПСО, и заключили соответствующие договоры поставки природного газа.

Отметим, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с августом цена газа возросла на 1460 гривен (на 45%).