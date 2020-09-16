Посадку пассажиров в городах "красной зоны" возобновила УЗ

Во вторник, 22 сентября, "Укрзализныця" возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка.
Они находятся в "красной зоне" карантина.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
От ныне, пассажиры смогут приобрести билеты из указанных станций на поезда сообщением:
- №45 / 46 Ужгород - Лисичанск;
- №774 / 773 Киев - Шостка;
- №779 / 780 Сумы - Киев, Винница;
- №786 / 785 Киев - Шостка;
Отмечается, что решение о возобновлении посадки пассажиров связано с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 сентября.
Напомним, на прошлой неделе обновили карантинный список регионов. Всего в "красной зоне" оказались населенные пункты из 7 областей.