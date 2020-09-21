Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 сентября 2020

В Украине по состоянию на утро 23 сентября 2020 - 184 734 человека инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 3497 новых случаев в сутки.

Умерло 3705 человек (+63 летальных случая подтверждено в сутки).

Выздоровело - 81670 (+1769 - это новый рекорд❗️).

До сих пор болеют: 99359.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Киев - 20335 человек инфицированы за все время (+307 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).

2. Львовская область - 19 045 (+252).

3. Харьковская область - 15 908 (+403).

4. Черновицкая область - 13448 (+144).

5. Ивано-Франковская область - 12 811 (+136).

6. Одесская область - 12130 (+287).

7. Тернопольская область - 12 069 (+337).

8. Ровенская область - 11 459 (+106).

9. Закарпатская область - 9343 (+78).

10. Киевская область - 8148 (+128).

11. Волынская область - 7132 (+101).

12. Винницкая область - 5455 (+78).

13. Житомирская область - 5191 (+70).

14. Хмельницкая область - 5049 (+112).

15. Днепропетровская область - 4394 (+176).

16. Черниговская область - 3537 (+126).

17. Сумская область - 3280 (+96).

18. Черкасская область - 3238 (+93).

19. Запорожская область - 3149 (+115).

20. Николаевская область - 2643 (+71).

21. Донецкая область - 2634 (+129).

22. Полтавская область - 1630 (+55).

23. Кировоградская область - 1024 (+19).

24. Херсонская область - 868 (+31).

25. Луганская область - 814 (+47).