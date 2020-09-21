Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 сентября 2020

В Украине по состоянию на утро 23 сентября 2020 - 184 734 человека инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 3497 новых случаев в сутки.
Умерло 3705 человек (+63 летальных случая подтверждено в сутки).
Выздоровело - 81670 (+1769 - это новый рекорд❗️).
До сих пор болеют: 99359.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 20335 человек инфицированы за все время (+307 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
2. Львовская область - 19 045 (+252).
3. Харьковская область - 15 908 (+403).
4. Черновицкая область - 13448 (+144).
5. Ивано-Франковская область - 12 811 (+136).
6. Одесская область - 12130 (+287).
7. Тернопольская область - 12 069 (+337).
8. Ровенская область - 11 459 (+106).
9. Закарпатская область - 9343 (+78).
10. Киевская область - 8148 (+128).
11. Волынская область - 7132 (+101).
12. Винницкая область - 5455 (+78).
13. Житомирская область - 5191 (+70).
14. Хмельницкая область - 5049 (+112).
15. Днепропетровская область - 4394 (+176).
16. Черниговская область - 3537 (+126).
17. Сумская область - 3280 (+96).
18. Черкасская область - 3238 (+93).
19. Запорожская область - 3149 (+115).
20. Николаевская область - 2643 (+71).
21. Донецкая область - 2634 (+129).
22. Полтавская область - 1630 (+55).
23. Кировоградская область - 1024 (+19).
24. Херсонская область - 868 (+31).
25. Луганская область - 814 (+47).