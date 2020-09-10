Отказаться от оценок по некоторым предметам на время карантина разрешили школам

Во время дистанционного обучения школы могут отказаться от 12-балльной шкалы оценивания.

Такая возможность определена в законе о полном общем среднем образовании.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В частности, в документе указано, что образовательные учреждения могут оценивать учеников по собственной шкале. Но впоследствии эта шкала должна быть переведена в баллы.

Такое оценивание учителя могут использовать для предметов "Физическая культура", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство", "Основы здоровья" и других отдельных предметов вариативной составляющей.