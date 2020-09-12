К ослаблению карантина в Украине остаются готовыми лишь два региона

В Украине по состоянию на 23 сентября не готовы ослабить карантин практически все регионы.
Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения только Кировоградская и Херсонская области.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Не могут ослабить карантин следующие регионы:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 109,5 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве данный критерий составляет 152,2, в Тернопольской области - 409,8, в Черновицкой - 207,5.