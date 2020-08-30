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Люди в Беларуси выходят на акции протеста, начались задержания

События Сегодня, 14:3933
Люди в Беларуси выходят на акции протеста, начались задержания

В белорусской столице Минске люди начали выходить на акции протеста в связи с инаугурацией Александра Лукашенко.

Силовики уже задержали как минимум двух демонстрантов возле Дворца Независимости.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Люди выходят на стихийные акции протеста, организовывая цепи солидарности. Многие из демонстрантов приходят с плакатами с надписями: "Саша забери трудовую", "А король то голый", "По ощущению ты забыл нас пригласить на свой праздник".

При этом силовики дежурят возле входов в метро в штатском.

По информации Telegram-канала Nexta, в 18:00 граждане Беларуси собираются на акции протеста на центральные площади своих городов.

"Приходите в уже известные вам точки сбора и будьте мобильными. Детальный план будет позже", - говорится в сообщении.

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Теги: news, новости, Украина, Беларусь, Митинги, 7dniv, 7dnivinfo  
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