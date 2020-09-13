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Избавляться от украинских паспортов заставляют жителей Крыма

События Сегодня, 17:4345
Избавляться от украинских паспортов заставляют жителей Крыма

Жителей оккупированного Крыма заставляют избавляться от украинских паспортов.

В то же время с точки зрения властей Украины отказ от паспорта не означает выход из гражданства.

Об этом в интервью "Крым.Реалии" рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, оккупационные власти преследуют жителей Крыма с украинскими паспортами.

"То, что на владельцев украинских паспортов давят для того, чтобы они избавились от этих паспортов - это факт. Но я хочу сказать, что украинское гражданство не вытекает из наличия паспорта", - отметил Кислица.

Он уточнил, если оккупанты заставляют жителей полуострова порвать свои украинские паспорта, они все равно остаются гражданами Украины.

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Теги: news, Новости, Украина, Крым, паспорта, 7dniv, 7dnivinfo  
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