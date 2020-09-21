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Снова зашли в воздушное пространство Украины бомбардировщики США

События Сегодня, 21:1544
Снова зашли в воздушное пространство Украины бомбардировщики США

Сегодня, 23 сентября, бомбардировщики США в очередной раз зашли в воздушное пространство Украины.

Пару американских В-52H сопровождали истребители Су-27 и МиГ-29 Воздушных сил ВСУ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

Сообщается, что американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны. Это предоставляет США, странам НАТО и ключевым партнерам альянса стратегические и операционные возможности для сдерживания Российской Федерации как страны-агрессора.

"Американские партнеры Украины в очередной раз демонстрируют всестороннюю поддержку нашего государства на международной арене в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

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